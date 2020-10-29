Долг отсрочкой красен: кредитные каникулы могут сделать постоянными

Центробанк рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора. Такая инициатива обсуждалась на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, рассказали газете несколько участников мероприятия. Но, как они отмечают, при создании постоянного механизма кредитных каникул важно правильно разработать параметры, которые позволят соблюсти интересы всех сторон. Инициативу экспертов готовы обсудить и скорее поддержать и в Госдуме, заявил «Известиям» глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Без спешки и навсегда

Закон о кредитных каникулах (106-ФЗ) вступил в силу в апреле этого года. Он позволил заемщикам, которые заболели коронавирусом или потеряли из-за кризиса часть дохода, получить отсрочку по платежам. Последняя возможность обратиться за поблажкой по госпрограмме была 30 сентября. После этого реструктуризация кредита возможна только по собственным программам банков.

Программу кредитных каникул нужно не просто продлить (что логично в связи с новой вспышкой пандемии). Стоит сделать этот механизм либо постоянно действующим наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в «спящем» режиме, предусмотрев возможность оперативно его включать при кризисных ситуациях. С таким предложением на заседании совета выступила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, которая подтвердила «Известиям» этот факт.

Долг отсрочкой красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалист также сообщила, что ОНФ получал большое количество обращений граждан по поводу процесса обработки и одобрения заявок. В частности, люди, попавшие в сложную ситуацию, часто жаловались, что их заявки просто «терялись» и они никак не могли доказать банку, что просили о послаблении. Этот момент можно также зафиксировать в новом законе о кредитных каникулах, предусмотрев использование портала госуслуг для подачи обращений.

Предложение обсуждалось на заседании Экспертного совета, и оно будет рассмотрено Центробанком, подтвердила пресс-служба регулятора.

О необходимости сделать механизм кредитных каникул постоянным говорили и другие участники мероприятия. Необходимо создать постоянно действующий механизм реструктуризации по всем видам заимствований, который может применяться по необходимости, сказал «Известиям» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

— Как будет оцениваться эта необходимость, вопрос к рынку и регулятору, — отметил он. — Но механизм должен быть продуман, закреплен законом, как и в случае с ипотечными каникулами.

Трудные ситуации могут быть связаны не только с коронавирусом, пояснил эксперт. Экономические кризисы и проблемы возникают регулярно, поэтому людям нужна поддержка на постоянной основе. По словам Алексея Волкова, он также руководствуется данными, которые были получены по опыту этой пандемии. Например, закон об ипотечных каникулах, который начал действовать в 2019 году, оказался эффективным в коронакризис.

Долг отсрочкой красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Закон же о кредитных каникулах принимался в цейтноте и, безусловно, не мог сработать на все 100%, поскольку не было четко прописанных параметров. Кроме того, он предусматривал предоставление отсрочки без подтверждающих документов и на большие суммы, в чем банки видели риски. Поэтому пробелы в законе они компенсировали своими программами, — сказал эксперт.

Причем если по ипотечным кредитам почти три четверти было реструктурировано по госпрограммам, то по потребительским, например, всего 13,3%. Такую разницу в показателях эксперт объясняет именно тем, что в законе об ипотечных каникулах были сбалансированы интересы и заемщиков, и кредиторов, и регулятора. Аналогичную практику нужно распространить и на кредитные каникулы по всем видам кредитов, уверен он.

Баланс интересов

Закон об ипотечных каникулах, который принимался в спокойном режиме, когда у законодателей и регулятора было время на разработку, показал свою эффективность и в пандемию, полагает и зампред Экспертного совета при ЦБ Эльман Мехтиев. Что касается предложения о распространении практики отсрочек на все виды кредитов, эту тему нужно обсуждать с учетом наработанной практики и баланса интересов всех сторон, сказал специалист.

— Моя личная точка зрения: регулирование должно обсуждаться не в пожарном режиме, как это было со 106-м законом, не за пять минут между вторым и третьим чтением, а опираться на анализ опыта, должно быть предсказуемым. Если мы не спешим создать что-то задним числом и вчера, а хотим создать полноценный механизм, который поможет всем, в том числе и бизнесу, то это надо делать. И выработать рецепт совместно, поскольку если этого не будет, то решение выработает одна сторона к неудовольствию всех сторон, — подчеркнул эксперт.

Долг отсрочкой красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Депутаты также с интересом отнеслись к идее.

— Тема, требующая обсуждения и не лишенная здравого смысла. Кризисы повторяются. И людям проще жить, когда они понимают, что защищены, — заявил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. — Нам же проще принимать законы, которые их защищают, без спешки. Мы готовы включиться в процесс, по крайней мере обсуждения, которое точно было бы полезно, а дальше будет видно.

Депутат допустил, что законодатели поддержат эту идею, но для начала нужно выслушать все стороны, чтобы принять важное решение. Банкам тоже выгоден бессрочный механизм кредитных каникул, поскольку реструктуризация позволяет сохранить заемщика, а не получить вместо него банкрота, добавил Анатолий Аксаков.

— Но нужно обязательно обсудить с Центробанком вопросы коэффициентов риска и резервирования. Если кредитные организации идут навстречу заемщику и вынуждены проводить реструктуризацию кредита, то регулятор тоже должен относиться к этому с пониманием, — уточнил депутат.

Из крупнейших банков, в которые «Известия» направили запрос об отношении к инициативе о создании постоянного механизма предоставления кредитных каникул, ответил только ВТБ.