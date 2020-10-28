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Нурмагомедов стал лучшим бойцом MMA в мире по версии ESPN

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Спортивный телеканал ESPN признал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) планеты. Об этом в среду, 28 октября, сообщается на сайте издания.

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Нурмагомедов стал единственным россиянином, который остался в топ-10, так как другого представителя России Петра Яна обошел камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну.

Второе и третье места занимают американцы Джон Джонс и Стипе Миочич соответственно.

Накануне стало известно, что Нурмагомедов впервые поднялся на первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

24 октября Нурмагомедов во втором раунде боя с американским бойцом Джастином Гэтжи удушающим приемом победил его и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом. Бой Нурмагомедова и Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

Поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

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