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Нурмагомедов впервые поднялся на первое место в общем рейтинге UFC

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Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов впервые поднялся на первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Это следует из поста, размещенного им в Instagram.

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По словам спортсмена, это была работа всей его жизни, он ничего не получил легко, и ничего не далось ему просто так, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — говорится в подписи к посту с изображением обновленного общего рейтинга UFC, согласно которому Нурмагомедов занимает первую строчку.

24 октября российский боец победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом, защитив титул чемпиона UFC в категории до 70 кг. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Поединок Нурмагомедов посвятил скончавшемуся отцу и объявил о завершении карьеры, передает НСН. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

27 октября Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

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