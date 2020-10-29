Супертяжело в бою: Гассиева и Усика ждут трудные поединки

В Сочи в ближайшую субботу 31 октября состоится большой боксерский турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера за пояс WBA International сойдутся россиянин Мурат Гассиев и албанец Нури Сефери. В карде зрители увидят еще десять поединков, среди которых выделяются противостояния Эдгара Гукасяна и Эммануэля Амоса (до 68 кг), а также Павла Силягина и Вячеслава Барсукова (до 78 кг).

А в Англии в ночь с 31 октября на 1 ноября состоится еще одно топовое боксинг-шоу. Украинец Александр Усик будет защищать статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе против британца Дерека Чисоры.

Самые зрелищные бои сочинского турнира, а также поединки Гассиев — Сефери и Усик — Чисора можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

Долгожданный выход Гассиева

Последний раз Мурат Гассиев выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском «Олимпийском» он уступил Александру Усику, который в итоге стал победителем Суперсерии и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Мурат потерял титулы чемпиона мира (по версиям IBF и WBA) и остался без боев более, чем на два года.

Все это время его преследовали травмы и конфликт с менеджментом (в итоге спортсмен поменял промоутера), несколько запланированных поединков пришлось перенести. В общем Мурату откровенно не везло. За этот же период Федор Чудинов провел пять боев, а Александр Поветкин, Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол — по четыре.

Супертяжело в бою Мурат Гассиев против Александра Усика, 21 июля 2018 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Сочи у Гассиева есть хорошая возможность перезапустить карьеру, но легкой прогулки в поединке с Сефери явно ждать не стоит. Изначально Мурат готовился к бою с Кевином Джонсоном и только в середине октября узнал, что с американцем он драться не будет — тот не смог вылететь в Россию из-за проблем с алиментами. Джонсону нашли замену в лице Сефера Сефери (24 победы — 3 поражения — 1 ничья), но и тут невезение — опытный албанец заразился коронавирусом. В итоге вместо Сефери в схватке примет участие его брат — Нури.

— Смена противника — не очень хорошая история для бойца , — сказал «Известиям» бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский. — Человек готовится под определенного бойца, делает конкретные наработки, подбирает спарринг-партнеров. А тут за такой короткий срок появляется другой противник. Значит необходимо быстро менять тактику подготовки.

Не сказать, что это уравнивает шансы. Объективно, Гассиев более топовый боксер, но Сефери тоже нельзя назвать «мальчиком для битья». К тому же, за последние два года Нури провел три боя, одержав две победы. При этом албанец уже давно выступает как тяжеловес, в то время, как для Гассиева это будет дебютный поединок в новой весовой категории.

— Никогда нельзя недооценивать соперника, — отметил в беседе с «Известиями» призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян. — Уверен, что Мурат и его команда это прекрасно понимают. Сефери — опытный боксер, но я не сомневаюсь в победе Гассиева. Что касается замены соперника, у меня это тоже происходило, и не раз. Да, неприятно, но это бывает, и профессиональные боксеры к подобному должны быть готовы. Смена веса? Это может быть чревато, а с другой стороны — если ты рискуешь и побеждаешь, тем вдвойне слаще победа.

Супертяжело в бою Нури Сефери (слева) против Йожефа Наги Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa

Нури Сефери нечего терять. Он совершенно точно выйдет на бой с Гассиевым раскрепощенным и постарается показать всю свою мощь. А если албанец вдруг почувствует запах крови, то непременно сделает все, чтобы зацепиться за счастливый билет. Йоан Пабло Эрнандес тоже был чемпионом в первом тяжелом весе, не выступал шесть лет, выбрал себе соперника по силам — ну, так ему казалось — и был разбит Кевином Джонсоном. Стоит надеяться, что Мурат не повторит такую ошибку.

— Ребята в супертяжелом весе помедленнее, Мурату это будет на руку , — поделился мнением с «Известиями» российский боксер Федор Чудинов. — Ему будет легче догонять в ближней дистанции. Гассиеву следует сделать основной упор на силу удара и тактически грамотно выстроенный бой. Уверен, что с поединка против Сефери он начнет новую главу своей карьеры.

Сефери выступает на профессиональном ринге уже более 20 лет. Свой самый статусный бой Нури провел в январе 2015 года. Тогда в польском Торуне он проиграл по очкам экс-чемпиону мира Кшиштофу Гловацки. До этого поражения он пять лет вёл победную серию и даже завладел титулом чемпиона Европы по версии WBO в первом тяжёлом весе. У албанца очень сильный удар — из 41 победы на профессиональном ринге 23 Нури одержал нокаутом. Эксперты отмечают и неплохую подвижность боксера.

Если Мурат победит Сефери, то у него уже есть следующий потенциальный соперник. Россиянину бросил вызов известный боксер Джаррел Миллер. Американец — настоящий большой тяжеловес, выигравший 23 боя из 24-х (один завершился вничью). В прошлом году он сорвал поединок с великим Энтони Джошуа, провалив допинг-контроль. Миллер объяснил свой положительный тест на эндуробол приемом препарата для улучшения потенции.

Защита Усика

Бой Мурата Гассиева и Александра Усика стал последним для боксеров в первом тяжелом весе. Теперь они оба супертяжеловесы. И им предстоит выйти на ринг 31 октября. Гассиеву — в Красной Поляне, Усику — в Лондоне против Дерека Чисоры. Украинец постарается защитить статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBO в тяжелом весе против грозного соперника.

Супертяжело в бою Дерек Чисора Фото: Global Look Press/James Wilson/imago sportfotodienst

Чисоре 36 лет, но, похоже, он находится в самом расцвете сил. Британец уверенно выиграл три своих последних поединка у сильных оппонентов: немца Сенада Гаши (по очкам), поляка Артура Шпилька (нокаут во втором раунде) и своего соотечественника Дэвида Прайса (технический нокаут в четвертом раунде). Последний успех принес Чисоре вакантный титул по версии WBO Inter-Continental в тяжёлом весе. В случае победы над Усиком промоутер Дерека Эдди Хирн пообещал устроить ему бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Но несмотря на эти планы и тот факт, что Чисора боксирует у себя на родине, фаворитом считается именно Усик. Букмекеры значительно выше оценивают шансы украинца и это неудивительно. Александр выиграл все 17 боев в своей карьере и уверенно дебютировал в супертяжелом весе. В октябре 2019-го он легко победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Супертяжело в бою Александр Усик и Дерек Чисора на предматчевой пресс-конференции в Лондоне Фото: REUTERS/Action Images/Andrew Couldridge

— Думаю, что Усик первые четыре раунда будет присматриваться, изучать соперника , — продолжил Михаил Алоян. — А в пятом-шестом уже возьмет дело в свои руки и уверенно доведет бой до победы. Скорее всего, нокаутом. Все-таки Чисора не тот боксер, который способен доставить проблемы Усику.

Напомним, поединок Усика и Чисоры также покажет телеканал РЕН ТВ. Примерное начало трансляции 00:30, сразу после боя Мурата Гассиева и Нури Сефери.