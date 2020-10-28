Убойная пятерка: самые яркие поединки чемпиона мира Мурата Гассиева

Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев 31 октября дебютирует в супертяжелом весе. Именитый российский боксер выйдет на ринг против албанца Нури Сефери. Главным организатором турнира в Сочи в рамках проекта «Бойцовский клуб» выступает телеканал РЕН ТВ, который проведет эксклюзивную трансляцию основных событий.

Соперник Гассиева — 43-летний Сефери (40-9) по прозвищу Албанский Тайсон. Изначально российский чемпион должен был драться с Кевином Джонсоном (35 побед — 17 поражений — 1 ничья), но в середине октября американец отказался от поездки в Россию. Джонсону быстро нашли замену в лице Сефера Сефери (24 победы — 3 поражения — 1 ничья), но опытный албанец заразился коронавирусом. На замену вышел его брат Нури. Ему предстоит испытать на себе всю силу «Железного осетина», который соскучился по большим боям.

— Настроение в команде хорошее, ждем боя, — отметил в разговоре с «Известиями» Мурат Гассиев. — В моей подготовке ничего не меняется, сейчас идет последняя неделя, по плану остались легкие пробежки и растяжка. Важно просто поддерживать себя в тонусе, а все силы копить уже для поединка. Я больше двух лет не выходил на ринг. Надеюсь, после боя с Сефери буду чаще боксировать и вернусь на прежний уровень. Нури — опытный противник. Первую половину он будет очень опасен, а там уже будем исходить из ситуации.

Мурату 27 лет, это молодость для супертяжеловеса. При этом он уже был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF. Карьера Гассиева развивалась поступательно, так что если и выделять топ-пять его боев, то это будет пятерка последних поединков. Начнем с самого раннего из них, закончим самым поздним.



17 мая 2016 года. Мурат Гассиев — Джордан Шиммелл (США) — КО, 1-й раунд, 2:54. Карлтон (Миннесота, США).

Фото: youtube.com

Шиммелл сделал солидную любительскую карьеру — победил на престижном юношеском турнире «Золотые перчатки», стал чемпионом США. До боя с Гассиевым у него хорошо получалось показывать себя и в профессионалах — 20 побед (16 — КО/ТКО) и лишь одно поражение. У Гассиева рекорд был еще круче — 22-0 (15 — КО/ТКО). Ожидался конкурентный поединок, но все кончилось уже в первом раунде — Мурат отправил американца в глухой нокаут убойным левым хуком. После этого Шиммелл на ринг уже не выходил.



3 декабря 2016 года. Мурат Гассиев — Денис Лебедев (Россия) — раздельное решение судей. Москва.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Один из самых популярных российских боксеров Денис Лебедев (рекорд перед боем — 29-1) был чемпионом мира по версиям WBA и IBF, но на кону стоял только титул IBF. Поединок между 37-летним Лебедевым и 23-летним Гассиевым оказался чрезвычайно упорным. В пятом раунде Мурату удалось отправить соперника в нокдаун ударом по корпусу. Это было лишь второе падение в долгой карьере Лебедева. Но Денис пришел в себя и в дальнейшем выглядел неплохо. В результате Гассиев победил раздельным решением судей, чем команда Лебедева осталась недовольна. Тот случай, когда оба были достойны титула.



21 октября 2017 года. Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик (Польша) — КО, 3-й раунд, 1:57. Ньюарк (Нью-Джерси, США).

Фото: Global Look Press/ZUMA

Четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Гассиев встретился еще с одним соперником, выигрывавшим пояс чемпиона в полутяжелом весе. Однако бой сложился для Мурата легче, чем предполагалось, он нокаутировал Влодарчика уже в третьем раунде ударом по печени.



3 февраля 2018 года. Мурат Гассиев — Юниер Дортикос (Куба) — ТКО, 12-й раунд, 2:43. Сочи.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В полуфинале суперсерии Гассиев встретился с очень опасным кубинским панчером Дортикосом. Юниер подошел к бою, имея в активе 22 победы в 22 боях, из них 21 нокаутом. В четвертьфинале WBSS Дортикос выключил Дмитрия Кудряшова. Но у кубинца не получилось переехать Гассиева — это Мурат переехал его. Первые раунды остались за Дортикосом, но затем россиянин приноровился к стилю Юниера и перехватил инициативу. Кубинец же перестроиться не сумел и в итоге попал в тупик: он просто не понимал, как противостоять Гассиеву. Пропущенных ударов было всё больше, и в концовке 11-го раунда Дортикос уже еле выживал. В последнем он дважды упал, а за 17 секунд до конца боя был нокаутирован. Великолепная победа Железного осетина.



21 июля 2018 года. Александр Усик (Украина) — Мурат Гассиев (Россия) — единогласное решение судей. Москва.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В московском «Олимпийском» встретились боксеры с совершенно разными стилями — игровик Усик против нокаутера Гассиева. Олимпийский чемпион 2012 года доминировал от начала и до конца, а Мурат никак не мог найти удобную дистанцию. В 12-м раунде Гассиев изо всех сил пытался нокаутировать Усика, но ничего не получилось. Александр стал победителем суперсерии и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.



Это был последний бой Гассиева и Усика в переходной категории. Теперь оба супертяжеловесы. И обоим предстоит выйти на ринг 31 октября. Гассиеву — в Красной Поляне, Усику — в Лондоне против Дерека Чисоры. Их реванш в супертяжах стал бы очень большим событием.

Большой боксерский вечер в Сочи стартует в 18:00. А трансляция главных поединков турнира и супербоя Гассиев – Сефери на телеканале РЕН ТВ начнется в 21:55.