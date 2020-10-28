Путин поручил выделить регионам 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны приняло решение бесплатно обеспечивать лекарствами лечащихся амбулаторно пациентов с коронавирусом. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами кабмина в среду, 28 октября.

Лидер российского государства напомнил, что правительство разработало предложения по лекарствам, так как часть людей, которые столкнулись с коронавирусом и болеют им в легкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно. Но, как отметила в ходе совещания вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, речь идет о доступности лекарств.

«Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», — сказал Путин.

По его словам, обсуждалась сумма примерно в 5 млрд рублей. Глава государства также попросил не затягивать с решением этого вопроса. «Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — подчеркнул президент.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

По последним данным, в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.