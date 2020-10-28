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Названы окончательные причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

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К катастрофе Ан-26 под Харьковом привел ряд «опасных факторов». Об этом в среду, 28 октября, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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По данным Генпрокуратуры, человеческий фактор по-прежнему доминирует среди причин авиакатастроф

Во время маневра, который предусматривал посадку самолета и взлет без остановки на взлетно-посадочной полосе, произошла катастрофа, причиной которой стали шесть факторов, передает газета «Вечерний Харьков» слова Уруского.

Во-первых, отказала система предельного регулирования температуры и возникла опасная ситуация. Во-вторых, экипаж допустил ошибку, когда не выровнял левый и правый двигатели. Третьим опасным фактором стал выпуск закрылок во время захода на посадку в положение 38 градусов.

По данным комиссии, несвоевременное переведение самолета на снижение и ошибочная траектория посадки стали четвертым опасным фактором. Искусственно созданная несимметричная тяга тоже оказала негативное влияние в текущем положении.

В итоге на борту самолета возникла аварийная ситуация, во время которой экипаж не устранил скольжение, и это привело к катастрофе.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Погибли 26 человек. Выжил один курсант, который смог выпрыгнуть из самолета перед столкновением с землей. Впоследствии он дал показания, которые позволили восстановить картину происходившего непосредственно перед авиакатастрофой.

В начале октября специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета. Расшифровка черных ящиков показала, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателем, пишет «Газета.ру».

Семь членов экипажа потерпевшего украинского военного самолета Ан-26 посмертно удостоились медалей «За образцовую службу Украине».

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