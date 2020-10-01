Выживший при крушении Ан-26 украинский курсант рассказал о катастрофе

Единственный выживший при крушении Ан-26 в Харьковской области курсант Вячеслав Золочевский рассказал о произошедшем.

В настоящее время молодой человек всё еще находится в больнице, но следователи Госбюро расследований (ГБР) уже его допросили.

По словам Золочевского, после падения его привалило фюзеляжем. Курсант потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выползти из-под горящих обломков и попытался помочь товарищу Виталию Вильховому.

Курсант отметил, что во время полета сидел практически рядом с кабиной пилотов.

«Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я… подлетел, ударился головой. Я был в отключке», — сказал Золочевский.

Как рассказал руководитель управления ГБР Ярослав Лёшенко, показания Золочевского упростят процедуру идентификации тел, так как удалось установить расположение экипажа.

Также курсант дал и другие показания, которые позволили восстановить картину происходившего непосредственно перед авиакатастрофой. Но эти данные следователи пока не озвучивают, пишет 30 сентября ТСН.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Погибли 26 человек. Выжили двое курсантов, но один из них позднее скончался в больнице от ожогов.

29 сентября стало известно, что штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с дочерью.