Выживший при крушении Ан-26 украинский курсант рассказал о катастрофе
Единственный выживший при крушении Ан-26 в Харьковской области курсант Вячеслав Золочевский рассказал о произошедшем.
В настоящее время молодой человек всё еще находится в больнице, но следователи Госбюро расследований (ГБР) уже его допросили.
По словам Золочевского, после падения его привалило фюзеляжем. Курсант потерял сознание, а когда пришел в себя, смог выползти из-под горящих обломков и попытался помочь товарищу Виталию Вильховому.
Курсант отметил, что во время полета сидел практически рядом с кабиной пилотов.
«Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я… подлетел, ударился головой. Я был в отключке», — сказал Золочевский.
Как рассказал руководитель управления ГБР Ярослав Лёшенко, показания Золочевского упростят процедуру идентификации тел, так как удалось установить расположение экипажа.
Также курсант дал и другие показания, которые позволили восстановить картину происходившего непосредственно перед авиакатастрофой. Но эти данные следователи пока не озвучивают, пишет 30 сентября ТСН.
Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.
Погибли 26 человек. Выжили двое курсантов, но один из них позднее скончался в больнице от ожогов.
29 сентября стало известно, что штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с дочерью.