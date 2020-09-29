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Штурман украинского Ан-26 перед крушением переписывался с дочкой

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Штурман самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области, за несколько минут до катастрофы переписывался с дочерью. Об этом 28 сентября ТСН рассказала его вдова.

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По словам женщины, семилетняя дочь попыталась ее успокоить, когда телефон 28-летнего штурмана Алексея Остапенко уже не отвечал.

«Мне ребенок сказал: «Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил». И она достает телефон, и я вижу эту переписку», — рассказала вдова Елена Остапенко.

Женщина выразила опасения, что вину за крушение самолета «повесят» на летчиков, и заверила, что ее супруг был очень профессионален и буквально «жил самолетами».

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Выжил один курсант, который смог выпрыгнуть из самолета перед столкновения с землей. Сейчас он идет на поправку, медики планируют его выписать уже через неделю.

Следователи рассматривают четыре версии причин крушения, в том числе техническую неисправность и ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем.

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