Депутат рады обвинил власти Украины в крушении самолета Ан-26

Депутат рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива считает настоящей причиной катастрофы с самолетом Ан-26 по Харьковом «мнимые реформы» и «бардак», царящий во власти Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Пресс-релиз его выступления опубликован на сайте партии.

«Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет», — сказал Кива, добавив, что подобный «сюрреализм» приводит к гибели людей.

По мнению депутата, реформа, прошедшая при прошлом президенте Украины Петре Порошенко, свелась к тому, что «он просто переодел солдат», а обновлять оружие и технику даже сейчас никто не обновляет.

Политик указал, что действующее руководство страны не делает выводы из подобных трагедий.

«Это еще одно подтверждение того, что в нашей стране бардак. В стране, в армии, в законодательной и исполнительной власти — хаос. И закончится он тогда, когда к власти придут профессионалы», — подчеркнул он.

По словам Кивы, гибель военных на совести власти, которая допустила эту трагедию.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области вечером 26 сентября. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, — выживший курсант Золочевский.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26.