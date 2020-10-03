Завершена расшифровка «черных ящиков» рухнувшего под Харьковом Ан-26

Специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области. Об этом 2 октября сообщил главный инспектор минобороны Украины Игорь Воронченко.

«Расшифровка [черных] ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета», — рассказал он агентству «РБК-Украина».

Воронченко отметил, что полученная информация засекречена, чтобы «не было предвзятых действий и наговоров».

Ранее стало известно, что Ан-26 не дали сесть под Чугуевым, несмотря на то, что уже было известно об отказе двигателя, потому что самолет с сыном главы ВВС Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки.

Военно-транспортный самолет с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Выжил только один курсант. 30 сентября он рассказал подробности катастрофы.