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Завершена расшифровка «черных ящиков» рухнувшего под Харьковом Ан-26
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Завершена расшифровка «черных ящиков» рухнувшего под Харьковом Ан-26

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Специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области. Об этом 2 октября сообщил главный инспектор минобороны Украины Игорь Воронченко.

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«Расшифровка [черных] ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета», — рассказал он агентству «РБК-Украина».

Воронченко отметил, что полученная информация засекречена, чтобы «не было предвзятых действий и наговоров».

Ранее стало известно, что Ан-26 не дали сесть под Чугуевым, несмотря на то, что уже было известно об отказе двигателя, потому что самолет с сыном главы ВВС Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки.

Военно-транспортный самолет с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Выжил только один курсант. 30 сентября он рассказал подробности катастрофы.

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