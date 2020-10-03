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Упавшему на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС

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Самолет с сыном главы ВВС Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевым, несмотря на то, что уже было известно об отказе двигателя АН-26. Об этом заявил глава Харьковской администрации Алексей Кучер.

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По его словам, борт с сыном главы ВВС летел следом за транспортником Ан-26, на борту которого были курсанты летного училища, но на посадку пошел раньше.

Ранее в видеообращении Кучер отметил, что обеспокоен этим фактом, а позднее указал, что Дроздов сам косвенно подтвердил правоту его слов.

«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем», — указал чиновник в беседе с Дроздовым в эфире канала «Украина».

Глава ВВС ответил, что человек, который «не разбирается в порядке выполнения полетов» не должен делать выводы.

По его словам, Ан-26 находился в 4 км от взлетно-посадочной полосы, а второй борт был на траверзе (линия, перпендикулярная курсу самолета – Ред.) и ему пришлось бы разворачиваться и лететь еще 6 км.

«Никакого указания руководителю полетов (о приоритете посадки – Ред.) я не делал», — заверил Дроздов.

Он добавил, что Ан-26 не просил экстренной посадки, поэтому его не пропустили вперед.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Выжил только один курсант. 30 сентября он рассказал подробности катастрофы.

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