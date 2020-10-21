Экипаж разбившегося под Харьковом Ан-26 посмертно наградили

Семь членов экипажа украинского военного самолета Ан-26, потерпевшего крушение возле Чугуева, посмертно удостоились медалей «За образцовую службу Украине». Об этом в среду, 21 октября, пишет агентство украинского минобороны «АрмияInform».

Церемония вручения наград семьям погибших состоялась в помещении Чугуевского объединенного райвоенкомата. Отмечается, что мероприятием руководил начальник штаба — первый заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной.

После награждения присутствующие почтили память погибших летчиков минутой молчания. Кроме того, представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти предложили семьям погибших помощь в решении некоторых вопросов, в частности — о порядке выплаты одноразового денежного пособия.

5 октября в центре Харькова прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. На мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.

Самолет Ан-26 разбился 25 сентября во время совершения учебного полета возле города Чугуев Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Погибли 26 человек. Среди жертв авиакатастрофы был сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Один человек выжил.