В Харькове простились с погибшими в авиакатастрофе Ан-26

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе украинского Ан-26 прошла во вторник, 6 октября, в центре Харькова, сообщает агентство «Укринформ».

На церемонию прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.

Проститься с погибшими на площадь Свободы также пришли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

В память о жертвах авиакатастрофы объявили минуту молчания. Во время нее в прямом эфире телеканалов показали фотографии всех 26 погибших.

Самолет Ан-26 разбился 25 сентября во время совершения учебного полета возле города Чугуев Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Один человек выжил.

3 октября специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета.