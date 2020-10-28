Ученые связали курение с детства с высоким риском смерти от болезней сердца

Британские эпидемиологи установили, что курение с ранних лет более чем в три раза увеличивает риск преждевременной смерти человека от болезней сердца и сосудов. Результаты научной работы опубликованы 28 октября на сайте Journal of the American Heart Association (JAHA).

Время начала курения — очень важный, но зачастую игнорируемый фактор, заявил эпидемиолог из Оксфордского университета в Великобритании Блейк Томсон. По словам специалиста, наиболее подвержены инфарктам и инсультам люди, начавшие курить очень рано. При этом максимально быстрый отказ от табака снижает риск. Это характерно для молодежи, отметил он.

В основу исследования специалисты взяли данные по смертности в США. На вопросы о здоровье и вредных привычках врачам ответили более 400 тыс. американцев в возрасте от 25 до 74 лет. Специалисты сравнили эти данные с продолжительностью жизни и причинами смерти участников исследования, что позволило оценить влияние курения на состояние здоровья их сердца и сосудов.

Было подтверждено не только то, что курильщики действительно были в несколько раз более уязвимыми для кардиологических болезней, но и то, что на них влияет фактор возраста, в котором начато курение.

Начавшие курить в 10 лет или даже раньше примерно в 4,8–5 раз чаще умирали от подобных проблем, чем некурящие американцы. Также риск гибели от проблем с сердцем и сосудами был в три раза выше нормы для курильщиков, попробовавших сигареты в 10–14 лет, и в 2,5–2,8 раза для тех, кто начал курить уже в 15–20 лет или позже.

Чем раньше бывшие курильщики отказывались от табака, тем реже они умирали от болезней сердца. Так, отказ от сигарет на пятом или шестом десятке лет жизни уменьшал этот риск примерно в 1,5 раза, а для молодых людей благотворный эффект был еще выше.

В США ежегодно от болезней сердца умирают 100 тыс. курильщиков, отметили ученые.

Как стало известно ранее в октябре, у курильщиков представленность рецептора АСЕ2, который является входными воротами для коронавирусной инфекции, намного выше, чем у некурящих. Пагубная привычка может повысить вероятность заболевания COVID-19, полагают специалисты.