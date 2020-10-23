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Эксперт назвал курильщиков более подверженными заболеванию COVID-19

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У курильщиков представленность рецептора АСЕ2, который является «входными воротами» для коронавирусной инфекции, намного выше, чем у некурящих, поэтому курение может повысить вероятность заболевания COVID-19. Об этом рассказал «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян в пятницу, 23 октября.

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«У курильщиков представленность рецептора ACE2 намного выше, чем у некурильщиков», — сказал эксперт.

Академик пояснил, что это опровергает звучавшее в начале пандемии высказывание, что курение якобы защищает от этой инфекции.

Ранее, в пятницу, Тотолян сообщил, что COVID-19 размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, главными «входными воротами» является рецептор ACE2.

Ученый также сказал, что предположение о том, что дети являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось. По его словам, взрослые заражают детей, а не наоборот.

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