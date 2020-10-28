Путин указал на преждевременность заявлений о второй волне COVID-19 в России

Говорить о второй волне коронавируса в России не стоит. Об этом 28 октября на встрече с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но, как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что власти должны держать руку на пульсе и своевременно реагировать на происходящие события.

Также Путин попросил вице-премьера России Татьяну Голикову доложить о ситуации с COVID-19 в стране, отметив, что, несмотря на профессиональную работу в этом направлении, остаются некоторые вопросы.

По данным на 28 октября, в России выявлен 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, из которых 16 202 — за последние сутки. Больше всего новых заболевших оказалось в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Подмосковье (505). За все время пандемии скончались 26 935 человек, вылечился 1 171 301.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

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