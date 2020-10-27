Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами в Жестяной Горке
Общество
В России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Мир
Лукашенко призвал вузы отчислить протестующих студентов
Культура
Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия
Общество
Фронтмен группы «Би-2» сообщил о выявлении у него коронавируса
Сюжет:

В Баку заявили о гибели четырех человек при обстреле района Азербайджана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека погибли и 10 ранены в результате ракетного обстрела Арменией Бардинского района Азербайджана. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Надо говорить: Москва не видит альтернатив мирному решению в Карабахе
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву, но не встретились друг с другом

«В результате ракетного удара Армении число убитых в Бардинском районе выросло до четырех», — написал Гаджиев в Twitter.

Раньше МИД Азербайджана сообщил, что в регионе погибли трое мирных жителей и еще 10 человек серьезно ранены, в том числе женщины и дети.

Ранее во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать границы Армении рядом с территорией Ирана.

В то же время Азербайджан заявил о праве уничтожать любые военные объекты, угрожающие его территории вне зависимости от их расположения.

Накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы с российским коллегой Николаем Патрушевым высоко оценил роль Москвы в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута 25 октября в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020