В Баку заявили о гибели четырех человек при обстреле района Азербайджана

Четыре человека погибли и 10 ранены в результате ракетного обстрела Арменией Бардинского района Азербайджана. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В результате ракетного удара Армении число убитых в Бардинском районе выросло до четырех», — написал Гаджиев в Twitter.

Раньше МИД Азербайджана сообщил, что в регионе погибли трое мирных жителей и еще 10 человек серьезно ранены, в том числе женщины и дети.

Ранее во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать границы Армении рядом с территорией Ирана.

В то же время Азербайджан заявил о праве уничтожать любые военные объекты, угрожающие его территории вне зависимости от их расположения.

Накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы с российским коллегой Николаем Патрушевым высоко оценил роль Москвы в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута 25 октября в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.