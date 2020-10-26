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В Армении оценили роль России в урегулировании карабахского конфликта

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в понедельник, 26 октября, в ходе телефонной беседы с российским коллегой Николаем Патрушевым высоко оценил роль Москвы в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет пресс-служба Совбеза Армении.

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«В ходе беседы с Патрушевым Григорян коснулся ситуации на границе Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Ред.) и Азербайджана, подчеркнул факт развязанной Азербайджаном войны, а также дестабилизирующего вмешательства Турции. Он также высоко оценил роль РФ в деле урегулирования конфликта», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, Патрушев подчеркнул необходимость мирного и дипломатического урегулирования конфликта.

Президент Армении Армен Саркисян также заявлял, что Россия является активным и надежным посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Накануне была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го. Однако в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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