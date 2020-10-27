Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пересечении протестующими «красной черты» по многим направлениям. По его словам, страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами.

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов», — сказал Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания во вторник, 27 октября.

По его словам, это «действия организованных преступных групп с признаками терроризма». Он подчеркнул, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами.

Лукашенко отметил, что люди устали терпеть то, как в Минске ломают создававшееся десятилетиями, и в таких случаях власть должна защитить свой народ: «когда переступается красная линия, власть должна реагировать».

«Никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться», — передает его слова агентство «БелТА».

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике начнется общенациональная забастовка. Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Накануне на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители проводили в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.