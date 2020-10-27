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В России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

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Производство вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», началось в России. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество».

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Попова отметила, что определенные объемы вакцины до конца года уже будут готовы.

В свою очередь, заместитель гендиректора по научной работе центра Елена Гаврилова сообщила, что при разработке вакцины были использованы шесть из десяти существующих в мире технологических платформ.

Она подчеркнула, что речь идет о вирусной векторной вакцине на основе вирусов гриппа, кори и синтетических вакцинах.

Ранее в этот же день стало известно, что добровольцы с хроническими заболеваниями смогут поучаствовать в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «ЭпиВакКорона», пишет «Газета.ру».

Накануне вакцина «ЭпиВакКорона» вошла в рекомендации Минздрава России по профилактике коронавируса.

О регистрации второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» 14 октября объявил президент России Владимир Путин. Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и его назвали «Спутник V».

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