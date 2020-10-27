Лукашенко призвал вузы отчислить протестующих студентов

Студенты белорусских вузов, принимающие участие в несанкционированных акциях, должны быть отчислены и отправлены в армию или на улицу. Такое мнение высказал во вторник, 27 октября, президент республики Александр Лукашенко.

«Студенты пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом», — цитирует его госагентство «БелТА».

Белорусский лидер настоял на том, что уговаривать протестующих не имеет смысла и единственным верным решением будет принять радикальные меры.

«Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил также, что преподаватели вузов, которые ведут себя неподобающим образом, также должны быть уволены.

Накануне на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители проводили в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике начнется общенациональная забастовка. Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.