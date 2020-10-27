Спасатели возобновили поиски пропавшего в июле самолета Ан-2 из Бурятии

Поиски самолета Ан-2, пропавшего в июле этого года, после вылета из Бурятии, возобновились в Иркутской области. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«С сегодняшнего дня на территории Иркутской области возобновились поиски самолета Ан-2, который не вышел на связь 19 июля, вылетев из Республики Бурятия. <...> В состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Министерства обороны Российской Федерации, областной пожарно-спасательной службы», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В МЧС также заявили, что установили наиболее вероятное местонахождение самолета на основе анализа биллинговых данных с телефонов его членов экипажа. Поиски будут проводиться в Черемховском районе области на протяжении четырех дней. В них задействуют вертолет и беспилотный летательный аппарат.

19 июля самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь.

Пропавший самолет выполнял разведочный рейс. С местной авиабазой был заключен контракт на опыление лесов от тутового шелкопряда. На борту пропавшего самолета находились шесть человек, включая пятерых командиров других воздушных судов и второго пилота, которые ранее прибыли из Ачинска.

По факту исчезновения Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.

20 августа прекратились наземные поиски пропавшего самолета, 25 сентября Росавиация приняла решение завершить поисковую операцию с воздуха, так как в горах Тункинского и Окинского районов на территории Бурятии, где она проводилась, установился снежный покров.