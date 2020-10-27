Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки спада активности коронавируса в мире
Общество
В ГД предложили давать бесплатно медикаменты лечащимся от COVID-19 дома
Мир
В США начали готовиться к беспорядкам на фоне выборов
Мир
И.о. президента Киргизии назначил нового секретаря Собвеза
Происшествия
В Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в кювет

Спасатели возобновили поиски пропавшего в июле самолета Ан-2 из Бурятии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поиски самолета Ан-2, пропавшего в июле этого года, после вылета из Бурятии, возобновились в Иркутской области. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ан, нет: почему мы до сих пор летаем на «кукурузниках»
Устаревший «рекордсмен» вновь засветился в сводке авиационных происшествий

«С сегодняшнего дня на территории Иркутской области возобновились поиски самолета Ан-2, который не вышел на связь 19 июля, вылетев из Республики Бурятия. <...> В состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Министерства обороны Российской Федерации, областной пожарно-спасательной службы», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В МЧС также заявили, что установили наиболее вероятное местонахождение самолета на основе анализа биллинговых данных с телефонов его членов экипажа. Поиски будут проводиться в Черемховском районе области на протяжении четырех дней. В них задействуют вертолет и беспилотный летательный аппарат.

19 июля самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь.

Пропавший самолет выполнял разведочный рейс. С местной авиабазой был заключен контракт на опыление лесов от тутового шелкопряда. На борту пропавшего самолета находились шесть человек, включая пятерых командиров других воздушных судов и второго пилота, которые ранее прибыли из Ачинска.

По факту исчезновения Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.

20 августа прекратились наземные поиски пропавшего самолета, 25 сентября Росавиация приняла решение завершить поисковую операцию с воздуха, так как в горах Тункинского и Окинского районов на территории Бурятии, где она проводилась, установился снежный покров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020