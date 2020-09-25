В Бурятии прекратили поиски пропавшего самолета АН-2

Росавиация приняла решение прекратить поиски самолета Ан-2, с шестью людьми на борту, пропавшего в Бурятии 19 июля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России в пятницу, 25 сентября.

«Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Эту информацию также подтвердили и в республиканском агентстве ГО и ЧС. В настоящее время в горах Тункинского и Окинского районов на территории Бурятии, где велись поиски, установился снежный покров. 20 августа прекратились наземные поиски пропавшего самолета, после этого операция продолжилась с воздуха.

Территория двух районов предполагаемого места нахождения самолета на земле была полностью обследована. Всего за месяц было пройдено около 30 тыс. кв. км. Произведено 129 вылетов вертолетами и самолетам, 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ. Наземной группировкой пройдено 647,5 кв. км.

19 июля самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь.

Пропавший самолет выполнял разведочный рейс. С местной авиабазой был заключен контракт на опыление лесов от тутового шелкопряда. На борту пропавшего самолета находились шесть человек, включая пятерых командиров других воздушных судов и второго пилота, которые ранее прибыли из Ачинска.

По факту исчезновения Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.