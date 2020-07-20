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СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Следователи начали проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 20 июля.

«По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По информации «РИА Новости», со ссылкой на начальника Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктора Дрегера, пропавший самолет нарушил правила выполнения полетов. Экипаж самолета не уведомил о вылете органы управления воздушным движением .

Ранее 19 июля стало известно, что самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь.

Пропавший самолет выполнял разведочный рейс. С местной авиабазой был заключен контракт на опыление лесов от тутового шелкопряда. На борту пропавшего самолета находились шесть человек, включая пятерых командиров других воздушных судов и второго пилота, которые ранее прибыли из Ачинска.

Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опылению. Также известно, что Ан-2 совершал полет под управлением командира экипажа Виталия Матвиевского.

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