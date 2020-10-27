Ученые раскрыли секрет японского долголетия

Традиционный японский чай матча способен замедлить старение организма и предотвратить развитие ряда заболеваний. Об этом 26 октября пишет издание Express.

Авторы статьи, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечают, что у граждан Японии самая высокая продолжительность жизни из-за их диеты и особых привычек питья. В частности, любимым напитком японцев является чай матча.

Он отличается от обычного чая и представляет собой порошок ярко-зеленого цвета. Напиток содержит витамины A, B, C, E, а также пищевые волокна, цинк, калий, кальций, натрий и железо, которые способствуют долголетию.

Кроме того, ученые выяснили, что этот традиционный напиток японских чайных церемоний снижает холестерин и уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему, предотвращает риски развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения.

В сентябре стало известно, что Япония обновила рекорд по числу долгожителей. Так, количество японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к показателю 1 на 1500 человек.