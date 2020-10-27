Прямой эфир

Ученые раскрыли секрет японского долголетия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Традиционный японский чай матча способен замедлить старение организма и предотвратить развитие ряда заболеваний. Об этом 26 октября пишет издание Express.

Сила возраста: долгожители реже заражаются коронавирусом
Чем быстрее стареет организм человека, тем выше риск смерти от COVID-19

Авторы статьи, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечают, что у граждан Японии самая высокая продолжительность жизни из-за их диеты и особых привычек питья. В частности, любимым напитком японцев является чай матча.

Он отличается от обычного чая и представляет собой порошок ярко-зеленого цвета. Напиток содержит витамины A, B, C, E, а также пищевые волокна, цинк, калий, кальций, натрий и железо, которые способствуют долголетию.

Кроме того, ученые выяснили, что этот традиционный напиток японских чайных церемоний снижает холестерин и уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему, предотвращает риски развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения.

В сентябре стало известно, что Япония обновила рекорд по числу долгожителей. Так, количество японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к показателю 1 на 1500 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020