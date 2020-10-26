Посол РФ рассказал о реакции на развертывание США ранее запрещенных ДРСМД ракет

Россия отреагирует на дальнейшее развертывание США в Азиатско-Тихоокеанском регионе систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник, 26 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части РФ ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Антонов подчеркнул, что инициатива России о введении встречных мораториев на развертывание наземных РСМД в регионах мира была категорически отвергнута США и их союзниками по НАТО.

«Более того, Пентагон ускоренно разрабатывает и уже дважды испытал системы, ранее запрещенные по договору. Держит курс на их размещение в АТР и Европе. Реализация таких планов в дальневосточном регионе создаст прямую угрозу нацбезопасности и потенциалу ядерного сдерживания России. Мы будем вынуждены реагировать», — сказал Антонов во время выступления в Международном консультативном совете в формате телеконференции.

Кроме того, он не оставил без внимания размещение РСМД на территории Европы.

«Еще более дестабилизирующим станет размещение РСМД в Европе. Никому не нужно скатывание на европейском континенте к ракетному кризису. У нас там хватает проблем. Сегодня необходимо не тиражировать раздражители, а разгребать завалы накопившихся проблем», — отметил Антонов.

Ранее, 22 октября, президент России Владимир Путин пообещал, что Москва предпримет ответные шаги на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что ответные меры будут приниматься в зависимости от того, какие будут создаваться угрозы.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода Вашингтона.