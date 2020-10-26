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Путин предрек эскалацию обстановки в Европе после прекращения ДРСМД

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Президент России Владимир Путин сделал заявление по деэскалации обстановки в Европе после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Закон не писан: как США испытали баллистическую ракету средней дальности
Раньше боеприпасы этого класса попадали под договор о запрещении РСМД

«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия ― НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности», ― говорится в сообщении.

Российский лидер отметил необходимость активных усилий, чтобы сократить дефицит доверия, укрепить региональную и глобальную стабильность, а также снизить риски от разногласий в области ракетных вооружений. Кроме того, Путин подчеркнул приверженность России мораторию на развертывание РСМД наземного базирования.

Также глава государства предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер, чтобы снять «имеющиеся озабоченности».

Помимо этого Путин выразил готовность к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала ДРСМД и поиску компромиссных политико-дипломатических решений.

При этом, российский лидер сделал акцент на том, что Москва готова «в духе доброй воли» не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны, но лишь при условии встречных действий со стороны государств-членов НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода Вашингтона.

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