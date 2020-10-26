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Боец ММА Тарасов спрогнозировал победу Гассиева над Нури Сефери

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Смена соперника не повлияет на Мурата Гассиева, который проведет бой с албанцем Нури Сефери. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил боец ММА Артем Тарасов.

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«Гассиев давно не дрался, но данный соперник никак не повлияет на его настроение. «Албанский Тайсон — это, во-первых, соперник возрастной. Во-вторых, он в рейтинге в самом конце. Это такой парень для того, чтобы Гассиев выиграл. Парень-то он очень крутой, он экс-чемпион мира, он много с кем дрался. Я думаю, что это будет легкая прогулка для него», — цитирует Тарасова телеканал РЕН ТВ.

Боец объяснил, какую технику использует Гассиев.

«Это боксер-нокаутер, панчер с сильным ударом. Он не ждет чего-то, не теряется, а сразу берет и бьет на убой. Тяжелый вес», — сказал Тарасов.

Он подчеркнул, что у осетинского боксера нет шансов проиграть предстоящий поединок.

«Я не знаю, что ему может помочь не победить. У него сейчас и мотивация есть. Это бой для возвращения бойца. Разница в классе у соперников. Я не знаю, что может пойти не так», — добавил Тарасов.

Он признался, что болеет за Гассиева, потому что ему нравится, как ведет бой российский боксер.

Ранее, 26 октября, российский боксер Петрос Ананян предсказал победу Мурата Гассиева в бою с албанцем Нури Сефери. Он отметил, что Сефери является опытным спортсменом с агрессивной манерой ведения поединка, но для россиянина такой боксер — это стандартный и удобный партнер.

Бой Гассиева с Сефери состоится 31 октября в Сочи, для россиянина это будет дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.

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