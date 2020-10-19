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Албанский боксер Сефери отказался от боя с Гассиевым

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Албанский боксер Сефер Сефери отказался от боя с российским экс-чемпионом Муратом Гассиевым. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Не успокоился
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По его словам, в зале, где тренируется Сефери, выявлен коронавирус, соответственно албанский боец должен пройти карантин.

«Ну и еще одна из причин — он испугался Мурата Гассиева», — сказал Хрюнов.

Изначально Гассиев должен был встретиться в бою с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Хрюнов тогда предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

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