Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минюст США обвинил «сотрудников ГРУ» в кибератаке на Олимпиаду-2018
Туризм
РФ недосчитается 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов
Мир
США добавили в санкционный список по Ирану граждан Китая и Австралии
Общество
В Петербурге ограничат время работы ресторанов до 23:00
Мир
Суточный объем поставок газа из России в КНР превысил обязательства по контракту

Соперником Гассиева станет брат Сефера Сефери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вместо Сефера Сефери против российского бойца Мурата Гассиева на ринг 31 октября выйдет его ббрат Нури Сефери. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 19 октября.

Мурат Гассиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»
Мурат Гассиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»
Известный российский боксер — о победе над Денисом Лебедевым, будущих оппонентах и желании завоевать все чемпионские пояса

Уточняется, что смена соперника для российского спортсмена произошла из-за подозрений на заболевание коронавирусом в команде Сефера.

В Албании старшего брата Сефери — Нури — называют главным боксером-тяжеловесом. По официальной версии, в команде младшего брата выявили зараженного COVID-19.

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал смену противника Гассиева.

«У него (Сефера. — Ред.) никогда не получались бои с боксерами такого типа, как Мурат Гассиев. <...> И у него не получалось уже последние два спаринга. Тут же вдруг его брат Нури Сефери говорит: «Я справлюсь с Муратом Гассиевым», — сказал он, предположив, что младший Сефери просто «испугался» российского спортсмена.

Нури Сефери, в свою очередь, выразил восхищение Гассиевым. Он сказал, что смотрел все поединки с участием Гассиева и считает го отличным бойцом. «Он целиком отдается на ринге. Отличный, лучший в мире боксер. Для меня честь сразиться с таким боксером. Он — железный человек, я — албанский Тайсон», — заявил он.

Гассиев должен был встретиться в бою с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Хрюнов тогда предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020