Соперником Гассиева станет брат Сефера Сефери

Вместо Сефера Сефери против российского бойца Мурата Гассиева на ринг 31 октября выйдет его ббрат Нури Сефери. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 19 октября.

Уточняется, что смена соперника для российского спортсмена произошла из-за подозрений на заболевание коронавирусом в команде Сефера.

В Албании старшего брата Сефери — Нури — называют главным боксером-тяжеловесом. По официальной версии, в команде младшего брата выявили зараженного COVID-19.

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал смену противника Гассиева.

«У него (Сефера. — Ред.) никогда не получались бои с боксерами такого типа, как Мурат Гассиев. <...> И у него не получалось уже последние два спаринга. Тут же вдруг его брат Нури Сефери говорит: «Я справлюсь с Муратом Гассиевым», — сказал он, предположив, что младший Сефери просто «испугался» российского спортсмена.

Нури Сефери, в свою очередь, выразил восхищение Гассиевым. Он сказал, что смотрел все поединки с участием Гассиева и считает го отличным бойцом. «Он целиком отдается на ринге. Отличный, лучший в мире боксер. Для меня честь сразиться с таким боксером. Он — железный человек, я — албанский Тайсон», — заявил он.

Гассиев должен был встретиться в бою с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Хрюнов тогда предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.