Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
С борта МКС сняли мигающий огнями неопознанный объект
Происшествия
Буксир вышел на помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу
Мир
Прокуратура Латвии попросила Европарламент лишить иммунитета экс-мэра Риги
Армия
Су-27 перехватил военные самолеты США и Германии над Балтийским морем
Происшествия
Для поисков пропавших при крушении вертолета под Вологдой привлекли Ми-8

Петрос Ананян предсказал победу Гассиева в бою с Сефери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Петрос Ананян выразил уверенность в том, что россиянин Мурат Гассиев одержит победу в бою с албанцем Нури Сефери.

По мнению спортсмена, Сефери — довольно опытный оппонент с агрессивной манерой, однако для Гассиева это стандартный и удобный партнер.

«Учитывая, что у Гассиева просто неимоверная мощь, сила и даже то, что он меняет весовую категорию, не поможет Нури. Поэтому я уверен, что Гассиев у него выиграет и выиграет очень-очень красиво, убедительно. Я думаю, что будет нокаут. Я в этом даже не сомневаюсь, победа будет за ним стопроцентно», — сказал он РЕН ТВ.

Бой Гассиева с Сефери состоится 31 октября в Сочи, для россиянина это будет дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал смену противника Гассиева тем, что младший Сефери «испугался» россиянина, так как у него никогда не получались бои с боксерами типа Мурата Гассиева.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020