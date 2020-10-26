Петрос Ананян предсказал победу Гассиева в бою с Сефери

Российский боксер Петрос Ананян выразил уверенность в том, что россиянин Мурат Гассиев одержит победу в бою с албанцем Нури Сефери.

По мнению спортсмена, Сефери — довольно опытный оппонент с агрессивной манерой, однако для Гассиева это стандартный и удобный партнер.

«Учитывая, что у Гассиева просто неимоверная мощь, сила и даже то, что он меняет весовую категорию, не поможет Нури. Поэтому я уверен, что Гассиев у него выиграет и выиграет очень-очень красиво, убедительно. Я думаю, что будет нокаут. Я в этом даже не сомневаюсь, победа будет за ним стопроцентно», — сказал он РЕН ТВ.

Бой Гассиева с Сефери состоится 31 октября в Сочи, для россиянина это будет дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал смену противника Гассиева тем, что младший Сефери «испугался» россиянина, так как у него никогда не получались бои с боксерами типа Мурата Гассиева.