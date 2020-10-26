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Ефремов выразил готовность возместить урон владельцам пострадавшего в ДТП авто

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Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП, готов возместить убытки компании «Стоун-XXI», чья машина пострадал в аварии. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил один из адвокатов артиста Петр Харахорин в интервью телеканалу «Москва-24».

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По словам защитника, по итогам рассмотрения кассационной жалобы приговор артиста может быть в определенной степени смягчен.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив ему срок с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

21 октября сообщалось, что Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим. Младшему сыну, супруге и старшему брату погибшего перевели по 1 млн рублей. До этого Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред Виталию, старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

По словам адвоката актера Петра Хархорина, в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы должен быть закрыт.

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на три года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.

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