Найдена пуля после убийства бизнесмена Петрова

Правоохранители нашли в реке Великой, неподалеку от коттеджа убитого бизнесмена и депутата Александра Петрова, пулю от патрона калибра 7,62. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, стрельба велась из модернизированного автомата Калашникова с оптикой или из снайперской винтовки Драгунова.

Ранее, 25 октября, стало известно, что Александр Петров, убитый 24 октября у собственного дома в поселке Великое, планировал продать дом и уехать за границу. По предварительным данным, стрельбу вел профессионал. Киллер ожидал жертву в зоне поражения примерно шесть-восемь часов.

В тот же день были опубликованы кадры с предполагаемого места убийства бизнесмена. Есть основания считать, что в Петрова выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое квалифицировано как заказное.

Как сообщает «Пятый канал», Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий. Кроме того, он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».

Александр Петров был отцом Виталия Петрова, первого россиянина, выступавшего в «Формуле-1» в качестве основного пилота. Из-за смерти отца гонщик не будет участвовать в Гран-при Португалии.