СК возбудил уголовное дело по факту заказного убийства депутата Петрова

Следственный комитет России по Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что убийство квалифицировано как заказное (по найму). На данный момент следователи устанавливают круг общения потерпевшего, а также все обстоятельства, имеющие значение для расследования.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СК по региону Сергея Сазина, в том числе следователи по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и следователи СО по городу Выборгу.

О смерти депутата стало известно ранее 24 октября. Бизнесмена нашли мертвым в поселке Великое. По предварительной информации, он скончался в результате покушения.

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова, отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. По одной из них, депутата убил снайпер.

Как сообщает РЕН ТВ 24 октября, есть основания считать, что в бизнесмена выстрелили с расстояния, а именно с другого берега реки, у которой находился дом погибшего.

Как сообщает 47News, снайпер мог произвести выстрел, когда Петров выходил из бани, чтобы окунуться в реку. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.