Появились кадры с предполагаемого места стрельбы по бизнесмену Петрову

Опубликованы кадры с места, откуда, предположительно, был произведен выстрел в отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Видео появилось в распоряжении РЕН ТВ 25 октября.

Ранее сообщалось, что по одной из версий бизнесмена убил снайпер. Так, есть основания считать, что в Петрова выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

О смерти Петрова стало известно накануне, 61-летнего предпринимателя нашли мертвым в его доме в поселке Великое. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое квалифицировано как заказное.

На данный момент устанавливается круг общения депутата, а также все обстоятельства, имеющие значение для расследования. Ранее правоохранители провели осмотр в доме и кабинете Петрова.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СК по региону Сергея Сазина, в том числе следователи по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и следователи СО по городу Выборгу.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».