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Бизнесмена Александра Петрова застрелили в Выборге

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Предприниматель и муниципальный депутат Александр Петров, отец экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, скончался в результате покушения. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Александра Петрова расстреляли в субботу в поселке Великое Выборгского района Ленинградской области около 18:00. О происшествии сообщил сторож. Детали случившегося устанавливаются. Убийцу разыскивает полиция.

В пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти заявили, что на место выехала следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СКР по региону Сергея Сазина.

Гонщик Виталий Петров происшествие не прокомментировал.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров был известным бизнесменом, несколько раз избирался в городской совет Выборга.

Ему принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.

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