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Пассажир автобуса в Новгороде открыл стрельбу после просьбы надеть маску

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В Великом Новгороде пассажир автобуса начал стрельбу после того, как его попросили надеть маску. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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По данным правоохранителей, 36-летний мужчина отказался выполнять просьбу кондуктора надеть маску. Другой пассажир сделал ему замечание и попросил выйти из салона автобуса.

«В ответ на это пассажир без маски несколько раз ударил сделавшего ему замечание мужчину по лицу. Потом он выстрелил в него из травматического пистолета и попал в ногу», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Прибывшие на место происшествия полицейские оказали пострадавшему первую помощь. Госпитализация ему не потребовалась. Стрелявшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

15 октября стало известно, что мужчина ударил ножом москвичку за замечание об отсутствии у него защитной маски в магазине. 63-летнюю женщину госпитализировали.

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