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Депутат Петров перед гибелью планировал продать дом и уехать за границу

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Депутат Выборга и бизнесмен Александр Петров, убитый 24 октября у собственного дома в поселке Великое, планировал продать дом и уехать за границу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 25 октября.

По информации телеканала, предприниматель незадолго до гибели занимался продажей имущества.

По предварительным данным, стрельбу вел профессионал. Киллер ожидал жертву в зоне поражения примерно шесть-восемь часов.

Ранее были опубликованы кадры с предполагаемого места убийства бизнесмена. Есть основания считать, что в Петрова выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

О смерти Петрова стало известно накануне. 61-летнего предпринимателя нашли мертвым в его доме в поселке Великое. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое квалифицировано как заказное.

На данный момент устанавливаются круг общения депутата, а также все обстоятельства, имеющие значение для расследования. Правоохранители провели осмотр в доме и кабинете Петрова.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СК по региону Сергея Сазина, в том числе следователи по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и следователи СО по городу Выборгу.

Как сообщает «Пятый канал», Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий. Кроме того, он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».

Александр Петров был отцом Виталия Петрова, первого россиянина, выступавшего в «Формуле-1» в качестве основного пилота. Из-за смерти отца гонщик не будет участвовать в Гран-при Португалии.

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