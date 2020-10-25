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Правоохранители осмотрели кабинет погибшего депутата Петрова

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Сотрудники правоохранительных органов осмотрели кабинет отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, 61-летнего предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Видео следственных действий в воскресенье, 25 октября, опубликовал РЕН ТВ.

Отмечается, что полиция осмотрела кабинет бизнесмена в отеле. Ранее были проведены обыски в его доме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Петрова, оно квалифицировано как заказное. На данный момент устанавливается круг общения депутата, а также все обстоятельства, имеющие значение для расследования.

О смерти Петрова стало известно накануне, 24 октября. Его нашли мертвым в поселке Великое. Правоохранители рассматривают несколько версий гибели бизнесмена. По одной из них, депутата убил снайпер.

Есть основания считать, что в Петрова выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством главы следственного управления СК по региону Сергея Сазина, в том числе следователи по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и следователи СО по городу Выборгу.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».

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