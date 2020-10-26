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В Кремле назвали тяжелой ситуацию с COVID-19 в России

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Эпидемиологическая обстановка в России с коронавирусом достаточно тяжелая. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, осенью основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы и ушла на восток от Москвы. Он отметил, что ситуация там требует чрезвычайно энергичных усилий от федеральных властей и от правительств регионов.

«Что и делается», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что глава государства Владимир Путин получает всю информацию и по линии федерального центра, и по линии отдельных регионов.

Ранее в этот день вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн допустил, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, однако до Нового года число новых случаев снизится несущественно.

За прошедшие 24 часа специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего выявлен 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 пациентов, выздоровел 1 146 096 человек.

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