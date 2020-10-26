Эксперт рассказал о ценности Курильских островов для России

Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, потому что они слишком ценны как в экономическом, так и в стратегическом плане, рассказал «Известиям» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в понедельник, 26 октября.

Ранее в этот день новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил в парламенте, что намерен успешно завершить переговоры с Россией о судьбе южной части Курильских островов.

Четыре острова Курильской гряды занимают по площади около 5000 кв. км, или приблизительно 25% от площади Крымского полуострова, отметил специалист по Японии.

«На этих островах есть огромные залежи ценных полезных ископаемых, прежде всего редкоземельных металлов. Как один из примеров, вулкан Кудрявый в чистом виде выбрасывает металл рений. Он широко используется в авиакосмической и военной-промышленности, в турбинах электростанций», — сказал Кистанов.

На этих территориях есть залежи цветных металлов, золота, серебра, серы. Вокруг спорных островов расположено огромное количество биоресурсов, прежде всего рыбы, отметил политолог. По его словам, стоимость добываемой рыбы вокруг этих островов оценивается до $2 млрд в год.

На островах имеются запасы геотермальной энергии в виде горячих источников. Проливы между этими островами не замерзают зимой, что важно уже с точки зрения военной стратегии, подчеркнул Кистанов.

«Фактически они являются выходом нашего стратегического Дальневосточного флота в Тихий океан. Это элемент противовеса США в стратегическом плане», — заявил представитель РАН.

Несмотря на то, что Россия ни при каких условиях не пойдет на сдачу Курильских островов, Япония продолжит поднимать этот вопрос не только при новом премьер-министре, но и при последующих, заключил Кистанов.

16 сентября Суга был назначен парламентом в качестве премьер-министра страны. За два дня до этого он заявил, что продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и затрагивать при этом вопрос принадлежности всех островов южной части Курил.

Предшественник Суги Синдзо Абэ 23 сентября выразил надежду на то, что его приемник сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa в вопросе притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряда территорий Малой Курильской гряды.

29 сентября между Сугой и российским президентом Владимиром Путиным прошел телефонный разговор, в рамках которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.