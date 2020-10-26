Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»
Мир
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Экономика
Курс турецкой лиры к доллару упал до критического психологического уровня
Мир
Трубоукладчик «Академик Черский» выдвинулся в сторону Германии
Мир
Китай объявил о санкциях против США за поставки оружия Тайваню

Эксперт рассказал о ценности Курильских островов для России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, потому что они слишком ценны как в экономическом, так и в стратегическом плане, рассказал «Известиям» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в понедельник, 26 октября.

Ранее в этот день новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил в парламенте, что намерен успешно завершить переговоры с Россией о судьбе южной части Курильских островов.

Премьер ушел, да здравствует премьер: что известно о Есихидэ Суге
И какими станут российско-японские отношения при новом главе правительства Страны восходящего солнца

Четыре острова Курильской гряды занимают по площади около 5000 кв. км, или приблизительно 25% от площади Крымского полуострова, отметил специалист по Японии.

«На этих островах есть огромные залежи ценных полезных ископаемых, прежде всего редкоземельных металлов. Как один из примеров, вулкан Кудрявый в чистом виде выбрасывает металл рений. Он широко используется в авиакосмической и военной-промышленности, в турбинах электростанций», — сказал Кистанов.

На этих территориях есть залежи цветных металлов, золота, серебра, серы. Вокруг спорных островов расположено огромное количество биоресурсов, прежде всего рыбы, отметил политолог. По его словам, стоимость добываемой рыбы вокруг этих островов оценивается до $2 млрд в год.

На островах имеются запасы геотермальной энергии в виде горячих источников. Проливы между этими островами не замерзают зимой, что важно уже с точки зрения военной стратегии, подчеркнул Кистанов.

«Фактически они являются выходом нашего стратегического Дальневосточного флота в Тихий океан. Это элемент противовеса США в стратегическом плане», — заявил представитель РАН.

Несмотря на то, что Россия ни при каких условиях не пойдет на сдачу Курильских островов, Япония продолжит поднимать этот вопрос не только при новом премьер-министре, но и при последующих, заключил Кистанов.

16 сентября Суга был назначен парламентом в качестве премьер-министра страны. За два дня до этого он заявил, что продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и затрагивать при этом вопрос принадлежности всех островов южной части Курил.

Предшественник Суги Синдзо Абэ 23 сентября выразил надежду на то, что его приемник сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa в вопросе притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряда территорий Малой Курильской гряды.

29 сентября между Сугой и российским президентом Владимиром Путиным прошел телефонный разговор, в рамках которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020