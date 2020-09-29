В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и премьера Японии

Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонных переговоров обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, в том числе создание вакцин от коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин и Суга договорились продолжать контакты по мере нормализации эпидемической ситуации.

«Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом», — добавляется в сообщении.

О беседе Путина и японского премьера ранее 29 сентября сообщило агентство Kyodo. Это первая их беседа с момента назначения нового главы правительства Японии.

26 сентября сообщалось о планах японского премьера провести переговоры с Путиным. Суга хотел обсудить заключение мирного договора с Россией, а также сотрудничество двух стран.

На прошлой неделе Суга провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, лидером КНР Си Цзиньпином и канцлером Германии Ангелой Меркель.

О том, что Суга стал новым премьер-министром Японии, сообщалось 16 сентября. В тот же день было сформировано новое правительство. 23 сентября его предшественник Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Суга сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР. Совместная декларация от 19 октября 1956 года позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора.