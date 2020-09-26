Новый премьер Японии намерен провести телефонные переговоры с Путиным

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил телеканал NHK.

По его данным, разговор может пройти 29 сентября, дата согласовывается сторонами. Токио намерен продолжить работу с Россией по заключению мирного договора, отмечается в сообщении. Также речь пойдет о важности торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Ранее на этой неделе Суга провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, лидером КНР Си Цзиньпином и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Накануне глава правительства Японии заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

О том, что Суга стал новым премьер-министром Японии, сообщалось 16 сентября. В тот же день было сформировано новое правительство.