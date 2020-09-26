Суга заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий

О своей готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в пятницу, 25 сентября, на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В качестве нового премьер-министра Японии я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», — отметил Суга.

О том, что Суга стал новым премьер-министром Японии по итогам голосования в палате представителей страны, сообщалось 16 сентября. За нового премьера отдали свои голоса 314 депутатов из 465. В тот же день было сформировано новое правительство. При этом большинство министров кабинета Синдзо Абэ сохранили свои посты.

14 сентября Суга был избран лидером правящей Либерально-демократической партии страны.