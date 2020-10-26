Премьер Японии выразил намерение поставить точку в Курильском вопросе

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен успешно завершить переговоры с Россией о судьбе южной части Курильских островов. Такое заявление политик сделал в понедельник, 26 октября, в рамках своей первой программной речи в парламенте, которую транслировало национальное общественное телевидение.

Глава японского правительства также заявил, что будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Москвой, в том числе и в вопросе заключения мирного договора.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (южная часть Курил. — Ред.), не откладывая это до следующих поколений, — цитирует ТАСС заявление Суги. — С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора».

В июле правительство Японии заявляло, что не изменит своей позиции по вопросу Южных Курил и заключения мирного договора с Россией после прошедшего в РФ голосования по поправкам к Конституции. Среди поправок к Конституции содержится, в частности, запрет на отчуждение территорий страны.

16 сентября Суга был назначен парламентом в качестве премьер-министра страны. За два дня до этого он заявил, что продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и затрагивать при этом вопрос принадлежности всех островов южной части Курил.

Предшественник Суги Синдзо Абэ 23 сентября выразил надежду на то, что его приемник сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa в вопросе притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряда территорий Малой Курильской гряды.

29 сентября между Сугой и российским президентом Владимиром Путиным прошел телефонный разговор, в рамках которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако к соглашению страны не пришли до сих пор.

В МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.