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В Москве за сутки скончались 62 пациента с коронавирусом

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В Москве за минувшие сутки умерли 62 человека с подтвержденным COVID-19. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

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«В Москве скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

За 25 октября в городе выявлено 4455 случаев заражения. За всё время пандемии в столице зафиксировано 395 816 случаев заражения, летальных исходов — 6442. Выздоровели 290 524 человека. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся COVID-19.

Московские власти надеются на снижение заболеваемости в городе. Как отметили в мэрии, горожане выполняют введенные в столице меры. Ранее в Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров. Работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленку. Согласно предписаниям, на дистанционное обучение ушли школьники с 6-го по 11-й класс. В ночных клубах и барах Москвы заработала система идентификации посетителей по QR-коду.

Власти Москвы призывают вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

23 октября мэр города Сергей Собянин заявил, что новых ограничений в Москве не требуется.

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