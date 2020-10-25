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В Москве еще 2614 человек вылечились от COVID-19

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Еще 2614 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 25 октября.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2614 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524», — сообщила она.

Власти Москвы призывают вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

Ранее в Москве на фоне ситуации с распространением коронавируса был приостановлен льготный проезд для пенсионеров, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьники с 6-го по 11-й класс учатся дистанционно. В ночных клубах и барах столицы действует система идентификации посетителей по QR-коду.

23 октября мэр города Сергей Собянин заявил, что новых ограничений в Москве не требуется.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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