Прямой эфир

Закон о химической кастрации педофилов готовят к внесению

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Химическую кастрацию в качестве одной из принудительных мер для педофилов готовятся прописать в Уголовном кодексе. Как выяснили «Известия», законопроект, содержащий такие поправки, в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами от «Единой России». Речь идет об изменении статьи 99 «Виды принудительных мер медицинского характера» и 101.1 «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях».

«Статью 99 предлагается дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера как «химическая кастрация». В статье 101.1 необходимо ввести в законодательство термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства. Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ», — пояснил «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его словам, также будут внесены поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Как сообщил депутат, причиной появления законопроекта стал рост преступлений в отношении несовершеннолетних. С 2016 года он составил примерно 20%. По итогам 2019 года, согласно официальной статистике Генпрокуратуры, совершено 1266 таких преступлений, отметил депутат, обративший внимание, что такие преступления совершают граждане, страдающие сексуальными расстройствами.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

За детей ответят: кастрацию педофилов предлагают прописать в УК

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020