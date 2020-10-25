Порошенко назвал «опрос Зеленского» избирательной фальсификацией

Организованный украинском лидером Владимиром Зеленским опрос является самой большой фальсификацией избирательного процесса за всю историю независимой Украины, заявил в пятницу, 25 октября, пятый президент страны Петр Порошенко.

«Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось «референдумом», затем «опросом», затем «социологией». А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле, — незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его «слуг». Это самая большая фальсификация в истории Украины», — приводит слова Порошенко пресс-служба партии «Евросолидарность».

Глава партии поблагодарил избирателей, которые игнорируют опрос.

«Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет», — подчеркнул Порошенко.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на Украине, где проходят выборы в органы местного самоуправления, полицией возбуждено уже 14 уголовных дел по фактам нарушений.

15 октября стало известно, что в ходе местных выборов гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Первые два касаются введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Еще два вопроса — о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 и возможности легализации каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Последний вопрос касается сферы о «гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Выборы проводятся во все органы местного самоуправления страны. Это первые местные выборы на Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны в 2019 году.